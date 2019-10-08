Чукотка стала лидером среди российских регионов по смертности от алкоголя

Всего в прошлом году злоупотребление спиртным стало причиной смерти 48 тыс. россиян. Как пишет газета РБК, чаще всего от этого умирают мужчины трудоспособного возраста. Для Чукотки коэффициент смертности из-за алкоголя составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. В Магаданской области от алкоголя умерли десять человек на 10 тыс. живущих. При этом в обоих регионах не фиксировались случаи смертельного отравления алкоголем. На третьем месте по уровню смертности от злоупотребления алкоголем – Ивановская область. Чуть более 9 человек на 10 тысяч.