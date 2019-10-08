Две структуры ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей американских виз российским дипломатам

Это первый комитет Генеральной Ассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности. Источник в российской делегации утверждает, что заседание комитета не начнется раньше утра вторника. Также приостановил работу шестой комитет, по правовым вопросам. Ранее в российской делегации рассказали, что не менее семи дипломатов не получили визы США.