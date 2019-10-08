В Париже сегодня пройдет церемония прощания со служащими префектуры полиции, убитыми радикальным исламистом

В Париже сегодня пройдет церемония прощания со служащими префектуры полиции, убитыми прямо на их рабочем месте радикальным исламистом. В траурных мероприятиях примет участие Эммануэль Макрон.

В 11 часов гражданская панихида во дворе здания префектуры полиции (туда обещал приехать президент Макрон), а еще через два часа — траурная месса в церкви Сен-Жермен-Л’Оксеруа на площади напротив Лувра. Более подходящий для таких случаев Нотр-Дам закрыт после пожара, однако ректор главного французского собора Патрик Шове будет присутствовать на церемонии, а возглавит мессу архиепископ Парижа Монсеньор Мишель Опети.

Теракт произошел 3 октября. Выходец с Мартиники Микаэль Арпон, сам работавший в IT-департаменте префектуры, напал с ножом на своих коллег. Он успел зарезать охранника помещения, майора полиции, администратора и сотрудницу отдела оперативной работы, после чего был застрелен полицейским-стажером.

Никаких исламистских лозунгов нападавший при этом не выкрикивал. Однако впоследствии прокуратура Парижа сообщила, что Микаэль Арпон обратился в ислам несколько лет назад, поддерживал связь с салафитами, а в день теракта отправил жене несколько десятков смсок, в которых, в частности, убеждал ее в необходимости «следовать заветам нашего любимого пророка Мухаммеда и размышлять о Коране». Служащие префектуры, работавшие вместе с Арпоном, сообщали руководству о его радикальных взглядах, однако никаких мер в отношении него принято не было.

По роду своей службы нападавший имел доступ к секретным материалам, в том числе к сбору информации о радикальных исламистах.