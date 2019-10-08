Российские дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить консульский доступ к задержанной в Тегеране журналистке Юлии Юзик. По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, ведомство поддерживает контакт с семьей задержанной. Был вызван посол Ирана в Москве, с ним провели переговоры. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов не исключал ранее, что россиянку скоро могут освободить.

Ранее бывший муж Юлии Юзик сообщал о том, что и ей грозит до 10 лет тюрьмы по подозрению в шпионаже. Власти Ирана только накануне, спустя несколько дней после ареста, сказали, что задержание связано с вопросами к ее визе.