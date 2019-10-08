Мосгорсуд проверит законность возвращения в прокуратуру дела против Кирилла Серебренникова

Нижестоящая инстанция ранее обнаружила нарушения в обвинительном заключении и отменила меры пресечения для фигурантов.

Возвращение дела прокурором наблюдатели восприняли как признание того, что театральное дело окончательно развалилось. Это косвенно подтвердила судья Мещанского суда Ирина Аккуратова.

Последнее заседание она посвятила перечислению огрехов в обвинительном заключении. Там в частности отсутствуют сведения о том, в чем выразились противоправные действия Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум, какие мероприятия не были выполнены, какие именно финансовые и творческие отчеты не соответствовали действительности.

Кроме этого, заявленная сумма хищений — 133 миллионов рублей — не совпадает при сложении с отдельными суммами операций, перечисленных в обвинении. Гособвинение не удосужились уточнить роль каждого фигуранта.

Прокуратура с упреками не согласилась и обжаловала решение в Мосгорсуде.

Расследование дела «Седьмой студии» длилось больше года. В суд материалы поступили прошлой осенью.