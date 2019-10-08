Группа американских конгрессменов-демократов запросила у Пентагона материалы, связанные с Украиной

Их интересуют документы, которые касаются заморозки военной помощи Киеву. Запрос направлен в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Документы должны быть представлены до следующего вторника. Главу Белого дома подозревают в том, что он давил на украинские власти, пытаясь заставить их начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
2019-10-08T06:47:00+03:00
2019-10-08T06:50:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 08 октября 2019
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