США могут выйти из Договора по открытому небу, утверждает конгрессмен-демократ Элиот Энгел

По словам главы комитета по иностранным делам Палаты представителей, нынешняя администрация рассматривает такую возможность. В письме советнику президента США по национальной безопасности Роберту О`Брайену. Энгел призывает воздержаться от такого шага.
2019-10-08T06:16:00+03:00
2019-10-08T06:19:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 08 октября 2019
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