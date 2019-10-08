Московские полицейские задержали трех активистов движения «Бессрочный протест» и корреспондента сайта «МБХ Медиа»

Это произошло на Кутузовском проспекте. По некоторым данным, участники оппозиционного движения готовили акцию, приуроченную ко дню рождения Владимира Путина, журналист собирался ее освещать, пишет издание. Один из задержанных пожаловался на применение силы полицейскими.

Журналиста и несовершеннолетнюю активистку Ольгу Мисик, как пишет сайт ОВД-Инфо, отпустили из отделения лишь под утро.