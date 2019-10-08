В Нижнем Новгороде сегодня стартует первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу

Этот вид спорта дебютирует на Олимпиаде в Токио.

Нынешний турнир — это не только знаковое событие, но квалификационный этап на пути к Олимпийским играм 2020 года, где впервые и будет представлен скейтбординг. Организаторы соревнований в Нижнем Новгороде выразили надежду, что сам город и Нижегородская область станут базовыми площадками для подготовки новых олимпийцев. Уже в этом году в регионе планируется открыть шесть новых скейт-парков, и эта работа обязательно будет продолжена – отметил губернатор Глеб Никитин.

В Чемпионате примут участие около 150 спортсменов из 30 стран Европы. Кроме того, во время соревнований Нижний Новгород посетят с официальным визитом президент Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта итальянец Сабатино Араку.

Планируется, что соревнования по скейтбордингу будут посещать ежедневно не менее полутора тысяч зрителей.