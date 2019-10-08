Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую ранее задерживали и допрашивали в США, уже сегодня может вернуться в Россию

Об этом сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее МИД России направил в Вашингтон ноту протеста в связи с задержанием Юмашевой. С чем был связан допрос члена фракции «Единой России», американская сторона не уточняла.
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Об этом сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее МИД России направил в Вашингтон ноту протеста в связи с задержанием Юмашевой. С чем был связан допрос члена фракции «Единой России», американская сторона не уточняла.