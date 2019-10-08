Видео, где информатор спецслужб провоцирует фигурантов дела «Нового величия», опубликовало издание «Грани»

Там сняты тренировки по стрельбе и киданию бутылок с зажигательной смесью. Главный свидетель спецслужб, известный как «Руслан Д.» или Родион Зелинский, предлагает изготовить фальшивые удостоверения полицейских, нападать на омоновцев, настаивает на включении в устав организации пункта о раздаче оружия, рассуждает о революции. Как пишет сайт «МБХ Медиа», этот ролик подтверждает, что именно информатор спецслужб выступал лидером «Нового величия». По словам адвокатов, показания на фигурантов дела дал штатный сотрудник ФСБ. Сам Руслан Д. утверждал, что не работает на спецслужбы и не подстрекал участников организации.

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня апелляцию на приговор фигуранту дела «Нового величия». Павлу Ребровскому ранее назначили 2,5 года лишения свободы в колонии. Сейчас ему очень нужна поддержка людей, говорила ранее в эфире «Эха» журналист Татьяна Малкина.

Малкина добавила, что сейчас важно держать в фокусе дело «Нового величия», так как внимание со стороны общественности к нему давно начало угасать.