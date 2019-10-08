Сбербанк подтвердил увеличение числа карт, чьи данные утекли к злоумышленникам

Эта цифра выросла с двух сот до пяти тысяч. Как рассказали представители кредитной организации, о новой утечке стало известно в ходе расследования в отношении их сотрудника. При этом они уверяют, что значительное количество карт, сведения о которых подозреваемый продал преступной группе, уже неактивно. Они перевыпущены и угрозы для средств клиентов нет. О том, что виновник утечки известен, ранее говорил глава Сбербанка Герман Греф.

По словам Грефа, подозреваемый объяснил кражу данных личными причинами. Между тем на прошлой неделе газета «КоммерсантЪ» писала, что утечка коснулась данных 60 млн. карт.