Представители России и Белоруссии не смогли в срок договориться об отмене роуминга между странами

Еще в прошлом месяце стороны планировали утвердить «дорожную карту». Но, как пишет газета РБК, Москва и Минск до сих пор не договорились о снижении оптовых цен, а от них и зависит тариф для абонентов. Переговоры, по сведениям издания, должны возобновиться на этой либо на следующей неделе.
2019-10-08T05:03:00+03:00
2019-10-08T04:46:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515309-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 08 октября 2019
Загрузка комментариев...