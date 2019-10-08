Представители России и Белоруссии не смогли в срок договориться об отмене роуминга между странами

Еще в прошлом месяце стороны планировали утвердить «дорожную карту». Но, как пишет газета РБК, Москва и Минск до сих пор не договорились о снижении оптовых цен, а от них и зависит тариф для абонентов. Переговоры, по сведениям издания, должны возобновиться на этой либо на следующей неделе.