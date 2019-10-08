Z Архив новостей новости
5 2 6 1226
05:03, 08 октября 2019

Официальный Киев видит три варианта развития ситуации вокруг Донбасса

Придется или договариваться в рамках Минских соглашений, или тянуть время, или никогда не возвращаться к этой части государства, сказал в эфире телеканала ICTV министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Минские соглашения, по его словам, означают несправедливый процесс. Но если тянуть время бесконечно долго, люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят украинские власти. Сейчас, по словам Пристайко, президент и вся команда пытаются все-таки закончить то, что начало предыдущее руководство страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 259 6 6130 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Марк Захаров и его театр надежды Где взять силы и тем более откуда возьмутся надежды, которые необходимы для любых великих проектов, честно говоря, непонятно. Дракон увел-таки детей, как и заканчивался последний фильм Захарова…

5 93 6 29096 01.10
Kобщество, память, культура, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 405 6 30477 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 311 6 23995 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Светлана Прокопьева журналист

Семь лет за две страницы текста Мое уголовное дело – это убийство свободы слова. Имея перед глазами мой пример, десятки и сотни других журналистов не решатся вовремя сказать правду…

5 220 6 70937 01.10
8читать ;смотреть
Kжурналистика, власть, терроризм, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 89 6 8723 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 75 6 9692 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 85 6 12409 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 176 6 26074 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19746 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Признайся, Федяров, сам все организовал? Но это не цензура, избави боже, цензура у нас запрещена Конституцией, сколько вам напоминать! Это просто тончайший художественный вкус, вполне простительный людям, которых двадцать лет держат в мокрых штанах…

5 137 6 76813 01.10
Kкниги, общество, мнения
Блоги

+ «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги «Забрались за облака»: Путин в горах сибирской тайги Владимир Путин в компании Сергея Шойгу пособирал грибы в преддверии своего дня рождения, который он отмечает 7 октября…

5 306 6 58705 07.10
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Формула Штайнмайера. Ее точный текст и смысл Таким образом: «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным; интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности…

5 173 6 33034 07.10
Kукраина, рф, политика, конфликты, зеленский, мнения
Голосование
Устинову год условно — это…
5 50 6 15579 01.10
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 80 6 15635 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

+ Брифинг Владимира Зеленского о формуле Штайнмайера Брифинг Владимира Зеленского о формуле Штайнмайера Президент Украины заявил об устранении преград для проведения саммита в «нормандском формате»...

5 240 6 69815 01.10
8читать ;смотреть
Kзеленский, украина, трамп, события

Популярное за неделю

Новости

Официальный Киев видит три варианта развития ситуации вокруг Донбасса Придется или договариваться в рамках Минских соглашений, или тянуть время, или никогда не возвращаться к этой части государства

5 2 6 1557
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 87 6 82228 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Устинову год условно — это…
5 51 6 15605 01.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 386 6 251896 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 233 6 219048 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8100739
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4219206

Сегодня в эфире