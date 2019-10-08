Официальный Киев видит три варианта развития ситуации вокруг Донбасса

Придется или договариваться в рамках Минских соглашений, или тянуть время, или никогда не возвращаться к этой части государства, сказал в эфире телеканала ICTV министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Минские соглашения, по его словам, означают несправедливый процесс. Но если тянуть время бесконечно долго, люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят украинские власти. Сейчас, по словам Пристайко, президент и вся команда пытаются все-таки закончить то, что начало предыдущее руководство страны.