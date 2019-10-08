Головинский суд Москвы приговорил к принудительному лечению женщину, которая оставила ребенка в квартире

Ирину Гаращенко, однако, не могут отправить в больницу. У нее нет паспорта, пояснили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Из-за этого москвичка остается в СИЗО «Бутырка». Гаращенко обвинялась в покушении на убийство. Ее пятилетнюю дочь обнаружили в марте в сильно замусоренной квартире в жилом доме по Ленинградскому шоссе. Ребенка госпитализировали.
2019-10-08T05:03:00+03:00
2019-10-08T04:44:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 08 октября 2019
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