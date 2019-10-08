Головинский суд Москвы приговорил к принудительному лечению женщину, которая оставила ребенка в квартире

Ирину Гаращенко, однако, не могут отправить в больницу. У нее нет паспорта, пояснили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Из-за этого москвичка остается в СИЗО «Бутырка». Гаращенко обвинялась в покушении на убийство. Ее пятилетнюю дочь обнаружили в марте в сильно замусоренной квартире в жилом доме по Ленинградскому шоссе. Ребенка госпитализировали.