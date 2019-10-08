Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию

Для этого с нее сняли все иностранное оборудование, рассказали источники агентства РИА Новости. Теперь требуется разрешение на перебазирование от государственного департамента США. Платформу больше года назад купила группа компаний S7. Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован уже 5 лет. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.