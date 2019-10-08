Законопроект о запрете на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ рассмотрит сегодня думский комитет по делам СНГ

Как сказал агентству ТАСС первый зампредседателя комитета, единорос Константин Затулин, такая инициатива будет рекомендована к принятию в первом чтении. Ограничения предлагают ввести на срок до 5 лет. По словам авторов документа, им известно о случаях, когда бывших работников российских силовых структур за рубежом привлекали к уголовной ответственности только потому, что они служили в органах безопасности.
2019-10-08T04:03:00+03:00
2019-10-08T04:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 08 октября 2019
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