Группа американских конгрессменов-демократов запросила у Пентагона материалы, связанные с Украиной

Их интересуют документы, которые касаются заморозки военной помощи Киеву. Запрос направлен в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Документы должны быть представлены до следующего вторника. Главу Белого дома подозревают в том, что он давил на украинские власти, пытаясь заставить их начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.