Сотрудники Росгвардии не нашли нарушений при задержании во время акции в Москве Павла Устинова

Актер ранее пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию Москвы на избиение бойцами национальной гвардии. Сам он обвинялся в применении насилия по отношению к омоновцу, в итоге Мосгорсуд назначил ему в качестве наказания год условно. Как рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, представители Росгвардии прислали ему ответ после обращения к руководителю этой структуры Виктору Золотову.
2019-10-08T04:03:00+03:00
2019-10-08T04:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 08 октября 2019
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