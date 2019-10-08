Мосгорсуд должен проверить сегодня вопрос о законности возвращения в прокуратуру дела «Седьмой студии»

Обвинение просит направить материалы в суд первой инстанции на рассмотрение в новом составе. Суд также просят отменить решение о снятии с подсудимых подписок о невыезде. В начале сентября судья Ирина Аккуратова установила, что в обвинительном заключении имеются нарушения и противоречия. Фигурантов дела, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 млн. бюджетных рублей, которые выделяли на проект «Платформа».