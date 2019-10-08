Имя лауреата Нобелевской премии по физике назовут сегодня в Стокгольме

В прошлом году комитет отметил открытия в области лазерной физики, которые сделали американский ученый Артур Эшкин и его коллеги из Франции Жерар Муру, а также Канады — Донна Стрикленд. Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря. Лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Размер денежной составляющей награды в этом году — 9 млн крон ( чуть более 900 тыс. долларов по текущему курсу).
2019-10-08T03:03:00+03:00
2019-10-08T03:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 08 октября 2019
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