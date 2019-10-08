Имя лауреата Нобелевской премии по физике назовут сегодня в Стокгольме

В прошлом году комитет отметил открытия в области лазерной физики, которые сделали американский ученый Артур Эшкин и его коллеги из Франции Жерар Муру, а также Канады — Донна Стрикленд. Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря. Лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Размер денежной составляющей награды в этом году — 9 млн крон ( чуть более 900 тыс. долларов по текущему курсу).