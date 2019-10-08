Эквадорская госкомпания Petroamazonas приостановила работы на трех нефтяных месторождениях

Это произошло на фоне масштабных протестов в стране. Объекты были захвачены посторонними лицами, говорят в министерстве энергетики республики. Никто из персонала компании не удерживается силой, ведутся переговоры, заверили власти. На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин. Цены на топливо выросли более чем в два раза. Жители страны вышли на улицы, в некоторых городах митинги переросли в беспорядки.
2019-10-08T03:03:00+03:00
2019-10-08T03:06:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515285-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 08 октября 2019
Загрузка комментариев...