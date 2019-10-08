Пикет памяти Анны Политковской прошел накануне вечером в Петербурге

Несколько десятков человек пришли на Троицкую площадь к Соловецкому камню в 13-ю годовщину убийства обозревателя «Новой газеты». В Москве накануне люди приносили цветы к подъезду дома, в котором жила и где была убита журналист. Цветы возлагали также у здания редакции «Новой газеты», где установлена памятная доска.