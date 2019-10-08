Столичный главк полиции намерен отсудить почти 18 млн. руб. у оппозиции за летние акции протеста

Как пишет газета «КоммерсантЪ», в исках говорится о необходимости привлекать полицейских и технику для обеспечения общественного порядка на несогласованных акциях. Два таких иска должен рассмотреть Симоновский суд. Ответчики — Алексей Навальный и его соратники. Они называют иски «политическим преследованием». Ранее суды удовлетворили иски «Мосгортранса», коммунальных служб и ресторана «Армения» к лидерам оппозиции за акции протеста.