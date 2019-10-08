Столичный главк полиции намерен отсудить почти 18 млн. руб. у оппозиции за летние акции протеста

Как пишет газета «КоммерсантЪ», в исках говорится о необходимости привлекать полицейских и технику для обеспечения общественного порядка на несогласованных акциях. Два таких иска должен рассмотреть Симоновский суд. Ответчики — Алексей Навальный и его соратники. Они называют иски «политическим преследованием». Ранее суды удовлетворили иски «Мосгортранса», коммунальных служб и ресторана «Армения» к лидерам оппозиции за акции протеста.
2019-10-08T03:03:00+03:00
2019-10-08T03:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 08 октября 2019
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