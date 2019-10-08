В Кремле недовольны результатами выборов в Мосгордуму, пишет газета «Ведомости»

По ее информации, за последние две недели прошедшая кампания обсуждались как минимум на двух закрытых мероприятиях администрации президента. Среди главных ошибок названы самовыдвижение «единороссов» и слабая мобилизация пенсионеров. Между тем в мэрии, как пишет издание со ссылкой на политологов, итогами выборов довольны. Хотя там рассчитывали на большее, тем не менее, власть сохранила контроль над городским парламентом.