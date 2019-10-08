США могут выйти из Договора по открытому небу, утверждает конгрессмен-демократ Элиот Энгел

По словам главы комитета по иностранным делам Палаты представителей, нынешняя администрация рассматривает такую возможность. В письме советнику президента США по национальной безопасности Роберту О`Брайену. Энгел призывает воздержаться от такого шага. По его словам действующее соглашение позволяет США и союзникам следить за военными перемещениями в России. Договор по открытому небу дает право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Между тем власти США и Россия уже нескольких лет обвиняют друг руга в нарушении ряда положений.