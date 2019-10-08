Российский МИД вспомнил об убийстве Кеннеди в ответ на призыв США наказать всех виновных в убийстве Анны Политковской

Такая запись появилась в твиттере внешнеполитического ведомства. Накануне американское посольство напомнило в своем твиттере, что 13 лет назад в Москве была убита обозреватель «Новой газеты». Чуть позже представители МИДа написали в аккаунте министерства, что убийцы Политковской наказаны в соответствии с приговором, который был вынесен 5 лет назад. В то же время, говорится в твиттере министерства, в самих Штатах многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди.
2019-10-08T02:04:00+03:00
2019-10-08T02:07:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515273-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 08 октября 2019
Загрузка комментариев...