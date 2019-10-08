Российский МИД вспомнил об убийстве Кеннеди в ответ на призыв США наказать всех виновных в убийстве Анны Политковской

Такая запись появилась в твиттере внешнеполитического ведомства. Накануне американское посольство напомнило в своем твиттере, что 13 лет назад в Москве была убита обозреватель «Новой газеты». Чуть позже представители МИДа написали в аккаунте министерства, что убийцы Политковской наказаны в соответствии с приговором, который был вынесен 5 лет назад. В то же время, говорится в твиттере министерства, в самих Штатах многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди.