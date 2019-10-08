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02:04, 08 октября 2019

Московская полиция сорвала открытие выставки о насилии со стороны силовиков

По словам самих художников, накануне в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сначала сотрудники управы, потом пожарная инспекция, представители Роспотребнадзора. Вечером в галерею пришли полицейские. Они заставили собравшихся покинуть помещение якобы из-за нарушений пожарной безопасности. Выставка, которая должна была открыться в галерее, называется «Осень пахана». Организаторы приурочили ее ко дню рождения Владимира Путина, которого они называют виновником торжества беззакония в стране.



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