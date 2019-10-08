Медсестры онкоцентрта Блохина, как пишет сайт МБХ Медиа, намерены уволиться вслед за врачами

Как рассказали в профсоюзе «Альянс врачей», причиной стали низкие зарплаты. Но пока заявления они не писали. В самом центре сказали, что заведение работает в штатном режиме и не располагает информацией об увольнении медсестер. Ранее несколько врачей этого же центра объявили о том, что увольняются, если не произойдет смены руководства. Они утверждали, что больные содержатся в плохих условиях, а зарплаты сотрудников зависят от лояльности руководства.