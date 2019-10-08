Новая волна губернаторских отставок может начаться в России во второй половине октября, пишет газета «КоммерсантЪ»

По ее сведениям, это коснется тех регионов, где в следующем году должны пройти выборы руководителей. В Кремле будут учитывать динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Сразу три источника издания говорят о высокой вероятности смены глав в Еврейской автономной области, Пензенской, Калужской и Архангельской, а также ХМАО, Чувашии и Камчатском крае.