Новая волна губернаторских отставок может начаться в России во второй половине октября, пишет газета «КоммерсантЪ»

По ее сведениям, это коснется тех регионов, где в следующем году должны пройти выборы руководителей. В Кремле будут учитывать динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Сразу три источника издания говорят о высокой вероятности смены глав в Еврейской автономной области, Пензенской, Калужской и Архангельской, а также ХМАО, Чувашии и Камчатском крае.
2019-10-08T02:04:00+03:00
2019-10-08T02:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 08 октября 2019
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