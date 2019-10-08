Соединенные штаты не выводят войска из Сирии, пояснили в американской администрации

Речь идет лишь о перемещении небольшого числа военных, от 50 до 100, на другие базы. По словам представителя Белого дома, Вашингтон не поддерживает решение Турции провести операцию против курдов на севере Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что принял решение о выводе американских войск из северных районов арабской республики потому, что не хочет там воевать.