Акции протеста экологических активистов стартовали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и других крупных городах

Их проводит движение под названием Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). Они хотят, чтобы власти объявили «климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию» и приступили к ее решению. Накануне они блокировали движение на главных улицах. Лондонская полиция задержала почти 300 демонстрантов. Количество задержанных в Антверпене приближается к сотне. Участники движения намерены протестовать на протяжении двух недель в 60 городах.
2019-10-08T01:03:00+03:00
2019-10-08T01:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 08 октября 2019
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