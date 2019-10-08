Турция нанесла удар по северу Сирии

Целью были отряды курдов в провинции Хасеке на северо-востоке республики. Сведений о пострадавших и погибших пока нет. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу настаивает, что действия Анкары являются временной мерой. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган предупредил о планах провести операцию на севере Сирии к востоку от Евфрата. Тем временем президент США Дональд Трамп сказал, что в зоне действия турецких сил находятся около 50 американских солдат. Он предупредил Анкару о больших неприятностях, если военнослужащие США пострадают.
2019-10-08T01:03:00+03:00
2019-10-08T01:07:19+03:00
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01:03, 08 октября 2019
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