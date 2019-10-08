Турция начала операцию против курдов на северо-востоке Сирии

Авиация атаковала штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии», в городе Эль-Маликия в провинции Хасеке. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». Сведений о жертвах и

пострадавших не поступало. Перед началом операции США, которые отказались участвовать в операции, вывели свои войска из этой области. Курды расценили это как нарушение гарантий, данных Вашингтоном курдскому населению, и предупредили, что угроза со стороны банд ИГ (запрещенная в РФ организация) может усилиться.

О готовности Анкары самостоятельно начать военную операцию на северо-востоке Сирии в субботу объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Вашингтон не выполнил свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. Сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара перейдет границы дозволенного.