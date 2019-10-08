Суд Нью-Йорка обязал Трампа передать налоговые декларации за 8 лет и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за 8 лет и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Гражданский иск в суд подал сам президент США Дональд Трамп — он пытался заблокировать попытку окружного прокурора Манхеттена получить копии налоговых деклараций Трампа и его бизнесов за последние восемь лет в рамках уголовного дела о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с ним. Прокуратура выясняет, не были ли проведены выплаченные Дэниелс в разгар избирательной кампании президента 130 тысяч долларов как юридические расходы — это, по законам США, преступление. Адвокаты Трампа пытались убедить суд, что против действующего президента нельзя вести уголовные расследования. Федеральный судья иск отклонил со следующей формулировкой: этот Суд не может одобрить такое категорическое и безграничное утверждение президентского иммунитета от судебного процесса. Теперь консалтинговая фирма Mazars USA, ведущая дела Трампа и его компаний, обязана исполнить повестку прокурора Манхеттена и предоставить копии налоговых деклараций. Однако сразу после решения федерального суда адвокаты Трампа обратились в Апелляционный суд с просьбой вмешаться и приостановить дело. Апелляционный суд согласился и постановил временно приостановить решение федерального суда.

В двух других апелляционных суд уже находится два дела об обжаловании решений нижестоящих судов, которые также приняли решения не в пользу Трампа по налоговым декларациям.

Дональд Трамп является первым в современной истории президентом США, который не опубликовал свои налоговые декларации. Ни закон, ни Конституция этого не требуют, но по традиции так делали все предыдущие лидеры страны. При этом до того как выдвинулся в президенты, на протяжении многих лет Дональд Трамп многократно заявлял в телеинтервью, что без проблем опубликует свои декларации.