СК отказался проверять полицейских, оставивших малолетнюю дочь Ильи Азара одну в квартире после его задержания

«Обращение не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. Поводов для проведения проверки не имеется», — об этом говорится в ответе Следственного комитета на жалобу Ильи Азара. Он разместил письмо из ведомства на своей странице Facebook. Журналист, муниципальный депутат района Хамовники требовал привлечь к ответственности полицейских, которые задержали его ночью 2 сентября накануне очередной акции за честные выборы и против политических репрессий. Силовики увезли Азара в отделение, зная, что в квартире остается одна его двухлетняя дочь. В своем обращении журналист заявил о том, что таким образом полицейские совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, и оставили в опасности малолетнего ребенка. Мать девочки приехала через полчаса после того, как Азара увезли в отделение, квартира все это время оставалась незапертой.

Задержание Ильи Азара было связано с акцией 31 августа в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».