Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского» дела Даниле Беглецу

Он осужден на 2 года колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти. Ранее Беглец признал вину. Его дело рассматривали в особом порядке без исследования доказательств. В ходе заседания в понедельник Беглец вины не отрицал, но просил суд проявить гуманность.

26-летний предприниматель был задержан на акции 27-го июля. По версии следствия, он потянул за руку полицейского, из-за чего тот почувствовал боль.

Беглец – единственный кормилец в семье. У него на иждивении двое малолетних детей, один из которых страдает тяжелым заболеванием. После того, как судья Елена Иванова объявила о решении оставить приговор без изменений, мать подсудимого расплакалась. Приставы прогнали ее с этажа, где она сидела на скамейке.

Поддержать беглеца пришли к Мосгорсуду и бывшие фигуранты «московского дела». Владислав Барабанов и Алексей Миняйло провели там одиночные пикеты.

Перед началом заседания Миняло стоял с плакатом «Побойтесь Бога — отпустите Беглеца», затем он сменил его на надпись «Позор». Обоих задержали. К вечеру их выпустили из ОВД под обязательство о явке.