На ВДНХ построят новое колесо обозрения высотой 136 метров

Оно станет самым высоким в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора. Планируется, что аттракцион появится до мая 2021 года рядом с южным входом на ВДНХ, у павильона «Семена». Проект реализуется за счет инвестора.

Сейчас самым высоким колесом обозрения в Европе является 135-метровый «Лондонский глаз».