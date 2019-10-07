Сбербанк в рамках расследования об утечке данных клиентов, выявил новые факты по этому делу

Причастный к этому сотрудник в конце сентября продал в даркнете 5 тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Продажа данных проходила в несколько траншей. В пресс-службе кредитной организации заверили, что большинство карт были устаревшими и неактивными, угрозы для средств клиентов нет.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка. Утверждалось, что в распоряжении злоумышленников имеются данные 60 миллионов карт.

Сбербанк подтвердил эту информацию, уточнив, что речь идет только о данных 200 клиентов. Позднее в банке сообщили, что виновный обнаружен. Им оказался сотрудник кредитной организации . Он дал признательные показания.