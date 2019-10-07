Вашингтон отказался поддерживать операцию Турции на севере Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя вывод из региона американских войск, заявил о необходимости вернуть американских солдат домой. По его словам, Турции и европейским странам предстоит самим решать вопросы о дальнейшей судьбе захваченных боевиков «Исламского государства» (Прим.ред.: организация запрещена в России). Глав Белого дома отметил, что США уже сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в частности, одержали победу над халифатом ИГ. Трамп выразил мнение, что Россия и Китай недовольны решением Вашингтона выйти из вооружённого конфликта в Сирии, потому что рады видеть США «погрязшими в бесконечных войнах».