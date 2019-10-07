В Москве на Кутузовском проспекте задержаны трое активистов «Бессрочного протеста»

Они собирались провести акцию «похороны Путина» в честь дня рождения президента. На видео, опубликованном «МБХ Медиа», видно, что они заходят в автозак с гробом. Также задержан корреспондент издания Никита Масловский, который был направлен освещать акцию. По его словам, полицейские не сказали, на каком основании они задержаны. При этом, он предъявил им редакционное задание и пресс-карту. К одному из активистов при задержании была применена сила. Он жалуется на боль в руке.