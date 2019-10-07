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22:04, 07 октября 2019

Китайский сегмент интернета зачистили от популярного американского мультсериала «Южный парк»

Все серии шоу удалили после того, как в одном из эпизодов раскритиковали власти КНР.

Цензуре со стороны китайских властей «Южный парк» подвергся после серии о цензурной политике китайских властей. Речь в эпизоде шла о трудовых лагерях, а также том, как Голливуд изменяет свои сценарии в угоду надзорным ведомствам КНР. В итоге эти надзорные ведомства удалили из интернета все серии американского шоу, но не только – из сети исчезли и обсуждения сериала. На одной из площадок, если вручную вбить адрес ветки обсуждения мультика, появляется сообщение: «В соответствии с действующим законодательством этот раздел временно недоступен». Из миллиардов постов в соцсети Weibo, китайский аналог Twitter, нет ни одного упоминания о «Южном парке», отмечает издание The Hollywood Reporter. В Twittere сериала тем временем опубликовали ответ создателя шоу Мэтта Стоуна, который иронично отмечает, что команда «Южного парка» как и китайские цензоры предпочитает деньги свободе и демократии. Он пожелал долгих лет жизни Великой коммунистической партии КНР и добавил, что Си Цзиньпин совсем не похож на Вини Пуха. Этот мультик также был раньше заблокирован в стране после появления мемов, сравнивающих фотографию китайского лидера и этого персонажа.

Китайкий сегмент интернета находится под полным контролем властей страны. В КНР действуют жесткие ограничения, заблокированы многие популярные иностранные сервисы, в том числе Facenook иGoogle



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