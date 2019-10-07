Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «Московского дела» Данилу Беглецу

Он осужден на два года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти. 26-летний предприниматель был задержан на акции 27-го июля. По версии следствия, он потянул за руку полицейского, из-за чего тот почувствовал боль. Мужчина признал вину. Его дело рассматривали в особом порядке без исследования доказательств. В ходе сегодняшнего заседания Беглец вины не отрицал, но просил суд проявить гуманность и избрать наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку он единственный кормилец в семье. Однако судья Елена Иванова постановила оставить приговор без изменений.
2019-10-07T22:03:00+03:00
2019-10-07T22:04:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2515223-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:03, 07 октября 2019
Загрузка комментариев...