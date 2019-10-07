Следователи отказались проверять действия полицейских, которые при задержании Ильи Азара оставили одну его дочь

Следователи отказались проверять действия полицейских, которые при задержании журналиста Ильи Азара оставили одну в незапертой квартире его малолетнюю дочь. В СК посчитали заявление Азара недостаточным поводом для проведения проверки. Об этом «Эху Москвы» рассказала его адвокат Татьяна Молоканова.

Илью Азара задержали 2 сентября в подъезде его дома из-за участия журналиста в шествии 31 августа. Несмотря на то, что в незапертой квартире находился малолетний ребенок, мужчину увезли в отдел полиции.