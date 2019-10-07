Президент США Дональд Трамп пригрозит полностью уничтожить экономику Турции

Он написал в Твиттере, что это произойдет, если Анкара перейдет границы дозволенного в соответствии с его «великой непревзойденной мудростью». Далее он написал, что Турция должна нести ответственность за пленных боевиков «Исламского государства» (Прим.ред.: организация запрещена в России). Глава Белого дома также подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали больше, чем кто-либо мог ожидать в борьбе с ИГИЛ. Теперь настала очередь богатых стран Ближнего Востока заниматься этой проблемой.

Ранее сегодня стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.