В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Она посвящена социальным проблемам, насилию со стороны силовиков и несвободе слова. Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора. Они потребовали убрать работы. Около 5-ти вечера нагрянула полиция. Художникам посоветовали предупредить посетителей о том, что открытия не будет. Полицейские заставили организаторов покинуть помещение якобы из-за нарушений пожарной безопасности. После этого дверь в галерею заварили. По словам Полонской, сейчас возле галереи находятся примерно полтора десятка членов группировки НОД кавказской внешности, они контролируют, чтобы никто из посетителей не подходил к зданию.