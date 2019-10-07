В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Она посвящена социальным проблемам, насилию со стороны силовиков и несвободе слова. Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора. Они потребовали убрать работы. Около 5-ти вечера нагрянула полиция. Художникам посоветовали предупредить посетителей о том, что открытия не будет. Полицейские заставили организаторов покинуть помещение якобы из-за нарушений пожарной безопасности. После этого дверь в галерею заварили. По словам Полонской, сейчас возле галереи находятся примерно полтора десятка членов группировки НОД кавказской внешности, они контролируют, чтобы никто из посетителей не подходил к зданию.
2019-10-07T21:02:00+03:00
2019-10-07T21:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 07 октября 2019
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