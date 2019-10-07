В суд Петербурга поступило уголовное дело о разглашении гостайны

Оно возбуждено в отношении Павла Селиверстова, — сообщает объединенная пресс-служба судов города. Дело помечено грифом «совершенно секретно», его подробности не разглашаются. С фигуранта взяли обязательство о явке. По данным «Фонтанки», речь идет о переписке полицейского в мессенджере WhatsApp.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением поступили из прокуратуры Омской области. В конце сентября издание «Новый Омск» сообщало со ссылкой на областное управление ФСБ о расследовании дела по той же статье в отношении сотрудника полиции. Тогда его имя и место службы не сообщалось.