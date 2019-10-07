Посольство США в Москве вновь призвало власти РФ привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Анны Политковской

Посольство США в Москве вновь призвало российские власти привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Анны Политковской. В сообщении дипмиссии в Твиттере отмечается, что журналист «Новой газеты» была убита 13 лет назад за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Отвечая на этот призыв, российский МИД напомнил, что в соответствии с приговором, вынесенным 5 лет назад, убийцы Политковской наказаны. При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди.

Анна Политковская была застрелена 7-го октября 2006-го года в подъезде своего дома в Москве. Основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки. Спустя 6 лет Мосгорсуд по обвинению в убийстве приговорил к 11-ти годам лишения свободы бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова. Заказчики преступления официально не установлены.