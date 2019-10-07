В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк»

Это произошло после появления в нем критики местных властей. Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется «Банда в Китае». В ней создатели высмеивают отношения Пекина и Голливуда, который вынужден переделывать свой контент, чтобы обойти китайскую цензуру. После выхода этой серии все упоминания и ссылки на мультсериал пропали из китайских соцсетей.