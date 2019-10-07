Активистка Алена Попова потребовала через суд запретить технологии распознавания лиц в системе виденаблюдения в Москве

Активистка Алена Попова потребовала через суд запретить технологии распознавания лиц в городской системе виденаблюдения в Москве. Об этом сообщил «Эху Москвы» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой в суде. По мнению активистки, обработка биометрических данных граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.